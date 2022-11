Após oito anos Sócrates continua sem julgamento. De quem é a culpa?

Esta segunda-feira passam oito anos da detenção de José Sócrates no Aeroporto de Lisboa, quando chegava de Paris. Em causa estavam suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, mas só em 2017 é que o antigo Primeiro-ministro é formalmente acusado no âmbito do processo Operação Marquês de 31 crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal.

No entanto, no ano passado, o juiz Ivo Rosa ilibou o antigo governante de 25 crimes pronunciando-o para julgamento por seis crimes, três de branqueamento de capitais e três de falsificação de documentos.

Passados oito anos, mesmo com o número de acusações reduzidas, Sócrates continua sem nenhuma data ou previsão para o julgamento.

Para o presidente da Associação Sindical dos Juízes “oito anos é um tempo excessivo para qualquer pessoa que tenha sido primeiro-ministro ou que nem tenha estado em cargos políticos”.

Ouvido pela Renascença e sem querer mencionar o caso em concreto, Manuel Ramos Soares diz que nem sabe como é que se explica um processo tão longo, mas chama a atenção para a forma de como as defesas conseguem prolongar este tipo de processos. “Não sei se é o caso, mas quando olhamos para casos complexos e olhando para quando ele parou não encontrávamos apenas responsabilidade do lado do tribunal ou do ministério também vemos do lado da defesa que usam de forma abusiva os mecanismos concebidos para finalidades legítimas”, defende.