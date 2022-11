Obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos (O.V.A.R.) exige divulgação automática de relatórios sobre a realidade das prisões em Portugal. Em declarações à Renascença, o seu Presidente Manuel Almeida dos Santos denuncia o que classifica de "opacidade e desrespeito pelos Direitos Humanos". O responsável afirma que não "aceitável que se continue a guardar segredo do que tem de ser do conhecimento publico".

Manuel Almeida dos Santos dá o exemplo da visita que em maio o Comité Europeu para a Prevenção da Tortura e Penas e Tratamentos Desumanos e Degradantes do Conselho da Europa fez ao nosso país, e de cujo relatório nada se sabe, seis meses depois da deslocação. O responsável afirma que “as prisões não podem estar fora daquilo que é o Estado de Direito, nós temos que conhecer o que passa nas prisões”. “Portugal ainda não concedeu às instâncias internacionais e neste caso ao Conselho da Europa a possibilidade que os relatórios sejam divulgados automaticamente”, acusa.

O Presidente da OVAR sustenta que “este sigilo das autoridades portuguesas não permite sabermos se o relatório foi feito ou ainda não”. Almeida dos Santos pede clareza, pois “não é aceitável que se continue a desconhecer o teor do relatório, seis meses depois da visita do Comité”.

O responsável garante que "as violações de direitos humanos nas prisões portuguesas são uma constante" e aponta para “os relatórios de diversas instâncias nacionais e internacionais de direitos humanos (ONU, Conselho da Europa, Provedoria de Justiça, etc…) que têm sido claros no desrespeito, que existe nesses locais de privação de liberdade”.

Almeida dos Santos diz que “é conhecido que Portugal tem mais do triplo do tempo médio de cumprimento de pena relativamente à média dos países da União Europeia; que as medidas de segurança, penas indeterminadas e penas sucessivas, levam a que reclusos permaneçam nas prisões largas dezenas de anos, ao arrepio do disposto na Constituição da República Portuguesa e no Código Penal que proíbe a prisão perpétua e a condenação a penas superiores a 25 anos”.