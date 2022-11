Recolha do lixo é o primeiro serviço afetado pela greve da Função Pública

Os serviços municipais de recolha de lixo foram os primeiros a ser afetados pela greve nacional da administração pública marcada para sexta-feira, disse esta quinta-feira o coordenador da Frente Comum de Sindicatos nos Estaleiros Municipais da Amadora.

Dezenas de trabalhadores concentraram-se naquelas instalações, em Moinhos da Funcheira, para assinalar o arranque da greve, e “já há perturbações a serem registadas”, disse Sebastião Santana.

“Aqui nos Estaleiros da Amadora ainda nenhum carro saiu para a recolha de lixo e a indicação que temos é que nenhum deverá sair. Até ao momento, ainda ninguém entrou para trabalhar, o que é demonstrativo do descontentamento dos trabalhadores”, comentou o coordenador da Frente Comum.

A greve foi convocada para dia 18, a uma semana da votação final global da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), que prevê aumentos salariais de um mínimo de cerca de 52 euros ou de 2% para a administração pública no próximo ano.

A Frente Comum de Sindicatos exige aumentos salariais de “10% ou um mínimo de 100 euros” para a administração pública no próximo ano e acredita que ainda há tempo para negociar com o Governo, apesar da votação do OE2023 acontecer já na próxima semana.

“Só não haverá tempo se o Governo assim não o entender. Se quiser, haverá tempo e espaço para negociar e está nas suas mãos resolver este problema”, assumiu Sebastião Santana.