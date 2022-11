Quase 20% dos hospitais tem roturas diárias no stock de medicamentos

A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) apresenta, esta sexta-feira, os resultados do relatório intercalar 2022 do “Índex nacional do acesso ao medicamento hospitalar”.

De acordo com o estudo desenvolvido com o apoio da Ordem dos Farmacêuticos e da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares, 18% dos hospitais portugueses têm roturas diárias no stock de medicamentos, 23% semanais e 32% roturas mensais.

À Renascença, o presidente da APAH explica que “o problema não está nos hospitais, mas sim com a capacidade da produção ou de quem entrega e não com a capacidade dos hospitais em comprarem”.

Xavier Barreto garante que o tratamento dos doentes não está a ser colocado em causa, uma vez que os hospitais têm encontrado soluções como o empréstimo de fármacos entre os centros hospitalares, a compra no mercado estrangeiro e ainda a substituição de terapêuticas nos tratamentos.

Outras das barreiras no acesso aos medicamentos é “a falta de recursos humanos nos serviços de aprovisionamento para se comprarem os medicamentos de forma mais célere e dar acesso a medicamentos mais inovadores”, assume.

O estudo conclui ainda que apesar de a maioria das instituições possuir um departamento responsável para resolver os problemas relacionados com roturas, só em 27% dos hospitais esse impacto é avaliado.