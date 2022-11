Portugal e Europa têm de assumir "prioridade na proteção das vítimas de tráfico humano"

“É preciso que os governos ajam em concertação”, defendeu a religiosa, mas que também “olhem a realidade social e económica para que não abram caminho para o tráfico”, pois “se conseguirmos combater a pobreza, contrariamos a imaginação do crime”.

“Conseguem ver? Olham? Conseguem ver milhões de pessoas que estão a ser traficadas à vossa frente, é como carne, carne humana colocada no mercado, como mercadoria, para ser comprada e vendida”, sublinhou a religiosa, que há cerca de 10 anos trabalha com a Rede.

“Mesmo a grande explosão de tráfico humano online, durante a Covid, criou uma nova missão à RENATE na prevenção, porque é aos vulneráveis que o tráfico se dirige e os vulneráveis multiplicaram-se, com a crise da Covid e, claro, a guerra na Ucrânia. Estamos na fronteira com a Ucrânia, com os nossos parceiros de cada Estado, e há crise na Roménia, Polónia, Hungria e na própria Ucrânia”, explica.

Tráfico de ucranianos não é elevado pois Europa uniu-se para “salvar”

Até este momento, não há números concretos de pessoas oriundas da Ucrânia que tenham caído nas malhas dos traficantes, disse a irmã Julieta Mendes.

Em entrevista à Renascença, a religiosa da Comissão de Apoio à Vítima de Tráfico de Pessoas (CAVITP) alertou que, “nas fronteiras da Ucrânia, há redes de traficantes para apanhar [pessoas], mas também há um outro movimento que está a proteger, porque quem sai neste momento da Ucrânia são as mães, portanto, as mulheres e os filhos”.

Por isso, na Ucrânia neste momento “não se conhece muita gente traficada que tenha caído nessas redes, porque toda a Europa estava desperta para salvar as pessoas da Ucrânia”, acrescentou Julieta Mendes.

Sociedade portuguesa “alimenta” a exploração de pessoas

Relativamente a Portugal, a religiosa lamenta que a sociedade esteja pouco sensibilizada e alimente mesmo o tráfico e a exploração de pessoas.