Portugal e EUA reiteram importância da Base das Lajes nas relações bilaterais

Portugal e os EUA reconheceram a relevância dos laços transatlânticos e a importância da Base das Lajes no contexto das relações entre os dois países, em mais uma reunião da Comissão Bilateral Permanente (CBP).

“Ficaram patentes a intensidade de contactos a todos os níveis, a abrangência temática e a excelência do atual momento no relacionamento bilateral”, reconheceram os dois países, num comunicado divulgado, esta quinta-feira, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

Um dos pontos de discussão nesta reunião da CBP foi o desenvolvimento da cooperação bilateral nos Açores, onde os governos dos dois países sublinharam a importância da Base das Lajes no contexto das relações bilaterais.

“Portugal e os Estados Unidos registaram a existência de progressos nas questões de natureza ambiental relacionadas com a atividade da Base”, conclui a posição do Governo português, ancorado na declaração conjunta da reunião.

As duas equipas salientaram que o 48º encontro da CBP, que se realizou na quinta-feira, serviu para prosseguir o esforço de cooperação atlântica, nomeadamente no setor da energia e da sua ligação ao combate às alterações climáticas.

Recentemente, em declarações à Lusa, a embaixadora dos EUA em Lisboa, Randi Charno Levine, admitia a sintonia de posições de Portugal e dos Estados Unidos no que diz respeito às políticas ambientais e energéticas, admitindo que o porto de Sines pode vir a ser um importante ponto de distribuição para a Europa de Gás Natural Liquefeito (GNL) de origem norte-americana.

Na reunião de quinta-feira, Portugal e os EUA discutiram ainda matérias de segurança e defesa, ancoradas na presença de ambos os países na Aliança Atlântica (NATO).

“Foi reiterado o compromisso de ambas as partes no apoio continuado à Ucrânia no contexto da invasão russa. Foram ainda abordados temas da agenda internacional, com uma troca de impressões sobre a situação na América Latina, África, Indo-Pacífico, bem como as diferentes dimensões da guerra na Ucrânia”, pode ler-se no comunicado.