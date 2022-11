Mundial do Qatar. Amnistia "estupefacta" com declaração de Marcelo

Seis problemas a ensombrar o Mundial do Qatar

Rebelo de Sousa explicou, na quinta-feira, que vai marcar presença no Portugal-Gana, primeiro jogo da seleção portuguesa na fase de grupos, marcado para dia 24 deste mês. "Não há razão para que o Presidente, o primeiro-ministro e o presidente da AR vão ao Qatar em representação de Portugal, porque Portugal gosta muito de futebol mas, quero acreditar, não está conivente com abusos de direitos humanos naquele país", destaca Pedro A. Neto, pedindo que os órgãos de soberania não "legitimem e validem as autoridades do Qatar". Embora as autoridades do Qatar neguem, várias organizações apontam para milhares de mortes naquele país entre 2010 e 2019 em trabalhos relacionados com o Mundial, com um relatório do jornal britânico The Guardian, de fevereiro deste ano, a cifrar o valor em 6.500 óbitos, número que muitos consideram conservador.