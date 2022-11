Mortalidade em Portugal aumentou em outubro, mas continua abaixo do ano passado

De acordo com os dados mensais relativos às estatísticas vitais, nesta sexta-feira divulgados no portal do INE, o número de óbitos aumentou 8,7% em outubro, sendo que, desde o início do ano, morreram 102.272 pessoas.

Também o número de mortes devido a covid-19 aumentou ligeiramente face a setembro de 2022: em outubro, houve 217 mortes associadas à doença (mais 17,9%) e que representam 2,3% do total de óbitos. Face a outubro do ano passado, o aumento é de 10,1%.

"Nos primeiros dez meses de 2022 registaram-se 102.272 óbitos, menos 1.036 do que no período homólogo de 2021 (-1,0%)", refere o relatório.

Até setembro, tinham já nascido 61.678, mais 2.214 (3,7%) em comparação com o mesmo período do ano anterior, mas não o suficiente para compensar o saldo natural da população portuguesa, que continuou negativo.

"No mês de setembro de 2022, o saldo natural registou o valor de -1 103, desagravando-se, ligeiramente, em relação ao registado no mês homólogo de 2021 (-1 305)", refere o instituto, acrescentando que nos primeiros nove meses do ano, o valor acumulado do saldo natural foi -30 898, melhor do que no período homólogo de 2021 (-34 357), "mas agravando-se quando comparado com o período homólogo de 2019 (-19 171) e de 2020 (-25 084)".

Casamentos aumentaram 14,4% em setembro deste ano

O relatório mensal destaca ainda o aumento do número de casamentos celebrados em setembro: 5.128, mais 645 do que no mesmo mês do ano passado, o equivalente a um aumento de 14,4%.