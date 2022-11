Lisboa reduz horário de iluminações de Natal para poupança energética de 50%

As iluminações natalícias em Lisboa vão ser ligadas a partir de 6 de dezembro, com redução do horário de funcionamento, para garantir “poupanças de 50%” no consumo de energia em relação a 2021, anunciou esta sexta-feira a câmara municipal.

Cumprindo com o plano do Governo de poupança de energia 2022-2023, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) decidiu, além de ligar as luzes só a partir de 6 de dezembro, reduzir o período em que as mesmas estarão em funcionamento, determinando que nos dias de domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira estarão ligadas entre as 18h00 e as 23h00 e às sextas-feiras e sábado das 18h00 às 24h00.

No dia de Natal e noite da passagem de ano, o horário de funcionamento das iluminações será prolongado por mais uma hora, estando ligadas das 18h00 à 01h00, informou a CML, numa nota enviada à agência Lusa.

Relativamente ao investimento nas iluminações de Natal, inscrito num protocolo com a União de Associações do Comércio e Serviços (UACS), a câmara disse que o valor “é o mesmo que foi apresentado em anos anteriores”, na ordem dos 750 mil euros, a que se junta 50 mil euros para ações e eventos neste âmbito.

“Lisboa será iluminada nos locais tradicionais, entre praças, ruas e avenidas, com recurso a lâmpadas de baixo consumo com tecnologia LED, permitindo um aforro energético na ordem dos 85% face à obsoleta tecnologia de incandescência”, indicou a autarquia.

Segundo a resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2022, publicada em 27 de setembro em Diário da República, que define medidas preventivas para redução do consumo de energia relacionado com iluminação interior e exterior, a administração pública local deve ajustar os períodos de utilização da iluminação natalícia para o horário entre as 18:00 e as 24:00, “de 06 de dezembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023”.

Considerando que os tempos exigentes “a todos convoca para o desafio da poupança energética”, a CML informou que a redução do horário, este ano, para as iluminações de Natal permite uma poupança energética na ordem dos 50% em relação a 2021, ano em que as luzes foram ligadas no dia 19 de novembro.