Greve na Função Pública. Frente Comum aponta para adesão superior a 80% no turno da noite

A adesão à greve nacional da administração pública, que decorre esta sexta-feira, foi superior aos 80% no turno da noite, com perturbações na recolha de resíduos sólidos em todo ao país e apenas serviços mínimos nos hospitais.

"Os dados que temos da noite mostram um extraordinário arranque da greve, com perturbações na recolha de resíduos sólidos em todo o país e serviços mínimos nos hospitais", disse o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana.

O dirigente sindical, que falava aos jornalistas à porta do Hospital São José, em Lisboa, disse ainda que, hoje de manhã, "já se estão a verificar muitas escolas fechadas, em todo o país, e outras com perturbações".

"Por exemplo, a Universidade de Lisboa tem a cantina fechada e o infantário fechado", afirmou, acrescentando que os números de adesão no turno da manhã ainda estão a ser recolhidos.

A greve foi convocada para hoje, a uma semana da votação final global da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), que prevê aumentos salariais de um mínimo de cerca de 52 euros ou de 2% para a administração pública no próximo ano.

A Frente Comum de Sindicatos exige aumentos salariais de "10% ou um mínimo de 100 euros" para a administração pública no próximo ano e acredita que ainda há tempo para negociar com o Governo, apesar da votação do OE2023 acontecer já na próxima semana.