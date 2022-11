Defesa diz que estudante que planeou ataque terrorista vivia "num mundo virtual"

O advogado do estudante acusado de planear um ataque terrorista na Faculdade de Ciências de Lisboa declarou nesta sexta-feira que o jovem "vivia num mundo virtual", alegando que este adquiriu armas apenas "para se exibir" na Internet.

À saída do tribunal, após as alegações finais do julgamento, cuja leitura do acórdão ficou marcada para 19 de dezembro, Jorge Pracana refutou a tese do Ministério Público (MP) de que houve "intenção" do jovem em cometer um assassinato em massa, de forma indiscriminada, na Faculdade de Ciências de Lisboa, realçando que o arguido, "no fundo, o que pretendia era exibir-se perante a comunidade [online] onde vivia".

"Ele vivia num mundo virtual. As armas estavam lá e não pomos isso em causa, mas tudo aquilo era um cenário, como se passa no teatro. Era um teatro da vida dele", argumentou o advogado, observando que se o jovem - que sofre da síndrome de Asperger (expressão mais ligeira da perturbação do espetro do autismo) - tivesse tido acompanhamento psicológico permanente quando veio estudar sozinho para Lisboa nada disto teria acontecido.

Jovem precisa de "acompanhamento médico" e não de prisão, diz advogado

Segundo Jorge Pracana, o que o jovem necessita agora é de "acompanhamento médico" e não da prisão, reiterando que defende a absolvição do arguido pelo crime de treino para terrorismo, muito embora aceite que o tribunal "faça justiça" ou aplique uma sanção por causa da posse de arma proibida. Facas, uma besta e cocktails molotov foram apreendidos pela PJ no quarto do jovem nos Olivais.