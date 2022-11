Carris Metropolitana começa a circular em janeiro na margem norte da AML

Os autocarros amarelos da Carris Metropolitana começam em janeiro a circular na margem norte da Área Metropolitana de Lisboa, depois de as transportadoras responsáveis assegurarem terem os motoristas e as viaturas necessárias, anunciou a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML).

Numa nota, a TML, empresa pública na alçada da Área Metropolitana de Lisboa (AML), que gere os transportes públicos rodoviários nos seus 18 municípios, revelou que "os operadores de transporte Viação Alvorada e Rodoviária de Lisboa, responsáveis pela futura prestação do serviço de transporte na margem norte, assumiram estar em condições de iniciar a operação rodoviária com a marca Carris Metropolitana no início de janeiro de 2023".

Segundo a mesma fonte, os operadores asseguram ter "o número de viaturas e de motoristas necessários para a oferta prevista contratualmente, que pressupõe desde logo um aumento significativo de linhas e horários".

A garantia foi dada numa reunião da AML com as câmaras municipais da margem norte do Tejo abrangidas, a TML e as empresas de transporte Viação Alvorada e Rodoviária de Lisboa, responsáveis pela futura prestação do serviço de transporte na margem norte, ocorrida na quinta-feira.

Alterações divulgadas no terreno e no site da Carris

A partir desta sexta-feira começará a ser distribuída, no terreno, informação acerca das alterações previstas, que também podem ser consultadas no site oficial da Carris Metropolitana.