Tire o cachecol da gaveta. Massa de ar frio traz a primeira neve da época

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) espera a queda da primeira neve da época outono/inverno esta sexta-feira.

À Renascença, o meteorologista Bruno Café especifica que "está prevista queda de neve acima dos 1.400 metros de altitude, para as regiões norte e centro, sendo mais provável a queda na Serra da Estrela, até ao final da manhã e início da tarde. A partir daí, com a diminuição da intensidade e frequência dos aguaceiros, a probabilidade será menor".

Também nesta sexta-feira prevê-se que o vento sopre com mais intensidade e uma descida nos termómetros.

"Vai sentir-se um aumento do desconforto térmico, principalmente na faixa costeira ocidental, onde o vento pode ter rajadas até 60 km/h e também nas terras altas", adianta o meteorologista.

Devido à passagem de uma massa de ar polar pós-frontal fria, o IPMA prevê que as temperaturas mínimas baixem para entre 0º a 5ºc no Nordeste Transmontano e na Beira Alta, e as máximas variem entre os 6ºc e os 12ºc.

Para esta quinta-feira, o IPMA coloca dez distritos da faixa costeira ocidental sob aviso amarelo por causa da previsão de agitação marítima. São esperadas ondas de noroeste com quatro a cinco metros.