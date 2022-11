Santo Tirso. Homem encontrado morto no interior de habitação em chamas

Um homem foi encontrado morto no interior de uma habitação em chamas em Santo Tirso, no distrito do Porto, encontrando-se neste momento o incêndio em fase de rescaldo, adiantaram os Bombeiros Voluntários Tirsenses

O segundo comandante dos Bombeiros Voluntários Tirsenses afirmou que no interior da habitação, que já se encontrava "totalmente consumida pelas chamas" aquando da chegada ao local, "foi encontrada uma vítima mortal".

A habitação localiza-se na rua de São Bento da Batalha, em Santo Tirso, no distrito do Porto.

De acordo com o comandante, o corpo do homem ainda não foi retirado do interior da habitação.

No local encontram-se cinco viaturas e 20 elementos dos Bombeiros Voluntários Tirsenses, assim como membros da PSP de Santo Tirso e do INEM.

O alerta para o incêndio foi dado às 16h32, segundo a página oficial da Proteção Civil.