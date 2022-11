Refugiados ucranianos. Câmara de Setúbal vai impugnar sanções da CNPD em tribunal

“Esta lei prevê que as entidades públicas ou privadas sejam previamente avisadas e estabelecido um prazo para regularizarem a situação. E, só no caso de as entidades públicas ou privadas não cumprirem, é que se deve proceder à abertura de um processo sancionatório e, eventualmente, à aplicação de multas com base nos critérios legais”, explicou João Gaspar Simões.

De acordo com o advogado, a Lei de Execução do RGPD prevê que para casos como o que se verifica na Câmara de Setúbal - em que se considera haver apenas um comportamento negligente ou faltas organizativas de serviço -, não seja sequer instaurado um procedimento contraordenacional.

Segundo revelou hoje à agência Lusa o advogado da Câmara de Setúbal no processo, João Gaspar Simões, a autarquia vai impugnar a multa de 170 mil euros e as duas repreensões aplicadas pela CNPD ao município, por considerar que está a ser desrespeitada a Lei de Execução do Regulamento de Proteção de Dados (RGPD), aprovada na Assembleia da República em 2019.

A Câmara de Setúbal vai impugnar as sanções que lhe foram aplicadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, por considerar que foi desrespeitada uma lei aprovada no Parlamento em 2019.

Ainda segundo João Gaspar Simões, “há uma teoria que tem a ver com o primado do direito comunitário, que diz que as autoridades nacionais têm o poder de não aplicar normas que são contrárias ao direito comunitário”.

“Todavia, sendo discutível o âmbito e o limite [da não aplicação dessas normas nacionais], há uma coisa que, quanto a nós, parece indiscutível: isso é verdade, exceto quando está em causa legislação de feição sancionatória, como é este caso das sanções da CNPD à Câmara de Setúbal”, defendeu.

A CNPD justifica a coima única de 170 mil euros aplicada à Câmara Municipal de Setúbal com a "violação do princípio da integridade e confidencialidade dos dados e a violação da obrigação de designar um encarregado de proteção de dados (EPD), em conformidade com o n.º 1 do artigo 37.º do RPGD".

A deliberação 2022/1040 da CNPD, que foi divulgada na quarta-feira, sanciona também a autarquia sadina com duas repreensões, devido à "violação do dever de facultar informações ao titular aquando da recolha de dados e à violação do princípio da limitação da conservação dos dados".

Na quarta-feira, além da divulgação das sanções aplicadas pela CNPD, a Câmara de Setúbal foi também alvo de novas buscas da Polícia Judiciária, no âmbito da investigação do DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) da Comarca de Setúbal ao acolhimento de refugiados ucranianos.