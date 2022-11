Paulo Portas. Quem defende imigração zero não está no seu “são juízo”

O antigo ministro e líder do CDS-PP, Paulo Portas, disse esta noite que “aquelas pessoas que dizem que Portugal pode ter emigração zero não estão no seu são juízo”.

Em Fátima, durante um jantar de empresários do concelho de Ourém promovido pela Associação de comércio, indústria e serviços, Portas frisou que o principal problema que Portugal enfrenta neste momento é a escassez de mão de obra qualificada e deixou questões no ar: “Se mandarem embora os brasileiros quantos restaurantes ficam? Se mandarem embora os africanos quanta construção civil para? Se mandarem embora os asiáticos quem é que faz as vindimas e as colheitas?”

Na sua opinião, “os factos são teimosos”, por isso, alertou os empresários para terem cuidado com “discursos que pretendem resolver problemas complexos em 142 caracteres.”

“A maioria dos problemas são complexos e não se resolvem por um tweet.”

Para Paulo Portas devemos “escolher melhor a emigração de que nós precisamos e não sermos apenas escolhidos”. Agora, prosseguiu, “pensar que a economia portuguesa dispensa o contributo da emigração são pessoas que não estão no seu são juízo ou querem o mal da economia”.

Subsídio de desemprego não deve compensar trabalho

No seu discurso, defendeu que “o Estado não deve promover políticas que aumentem o sentimento de que entre subsídios e economia paralela eu tenho alguma vantagem face a ofertas que vou recusar na economia oficial.”