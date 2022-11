Incêndio destruiu parte de uma carpintaria em Vila Verde

Um incêndio destruiu parte de uma carpintaria na zona industrial de Oleiros, em Vila Verde, no distrito de Braga.

Ao início da madrugada, as chamas ainda estavam a ser combatidas por bombeiros de várias corporações, nomeadamente de Vila Verde, Braga, Amares, Famalicão, Barcelinhos e Póvoa de Lanhoso, com uma evolução favorável no combate ao fogo.

À Renascença, o Comandate dos Bombeiros Voluntários de Amares, Domingos Ferreira, refere que o incêndio está circunscrito ao armazém da carpintaria e que foi possível evitar que as chamas se propagassem à zona de armazenamento de produtos químicos altamente inflamáveis, embora admita que a zona atingida pelas chamas é ainda considerável. "É uma grande área, não sei quantificar, no entanto, abrange uma parte de escritórios e uma parte de laboração. Trata-se de uma empresa com 60 trabalhadores", adianta.

O Comandante Domingos Ferreira calcula que os trabalhos de rescaldo venham a ser demorados. Não há indicação de feridos a registar.

De acordo com as informações que constam na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no local estão 59 operacionais apoiados por 21 viaturas. O alerta foi dado às 22h50 desta terça-feira.