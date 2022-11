Urgências de Penafiel. Um "caos", mas hospital está a fazer "o melhor que pode"

O Hospital Padre Américo, em Penafiel, tem tido dificuldades em disponibilizar camas para os pacientes das urgências. Os utentes têm sido obrigados a aguardar sentados nos corredores ou deitados em macas. Esta terça-feira, e depois do alerta da Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) confirmava à Renascença que ainda havia 50 pessoas à espera de camas. Para Natália Almeida, cuja mãe está internada no hospital, só há uma palavra para classificar a situação: "Caos". "Há macas e cadeirões por todo o lado. Corredores, salas, salas de ortopedia... tudo cheio". A mãe da senhora de 62 anos já "está numa cama" e tem sido "bem atendida", mas para Natália Almeida isso não invalidará o "caos nos corredores". Já Pedro Barbosa, de Celorico de Basto, teve de recorrer às urgências na madrugada de domingo. O filho partiu o pé e teve de ser transportado pelo INEM para as urgências do Hospital de Penafiel. Esteve quase 24 horas no corredor à espera de uma cama. "Só foi operado no dia seguinte, porque havia muita gente à frente. O hospital está sobrelotado", explica.

Hospital sem espaço para responder à "grande afluência" O militar reformado viu "várias pessoas nos corredores", mas entende que o centro hospitalar "não consiga atender tantos casos urgentes que chegam ao hospital". De acordo com o Conselho de Administração, as urgências do CHTS abrangem meio milhão de utentes. "Só ontem [segunda-feira], contei sete ambulâncias nas urgências, fora as que estavam no parque", salienta Pedro Barbosa. O Hospital Padre Américo "tem respondido o melhor possível, dentro das possibilidades dos funcionários, médicos, enfermeiros e operacionais de assistência". Mais camas podem ser solução, mas o utente de 62 anos acredita que, "tendo visto várias salas do hospital", isso poderá retirar espaço e qualidade de atendimento dos pacientes.