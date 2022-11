Tráfico de viaturas. PJ investiga grupo criminoso da Galiza

A Polícia Judiciária levou a cabo uma operação de combate à criminalidade, tráfico e viciação de viaturas, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. Em conjunto com o Corpo Nacional de Polícia de Espanha, foram feitas várias buscas com epicentro em Pontevedra, na província da Galiza, Espanha.

Em comunicado, a PJ explica que “no âmbito do presente Inquérito, já em 5 de julho de 2022, na sequência de várias diligências, foram detidos em Portugal seis indivíduos sob quem recaem fortes suspeitas de integrarem o grupo criminoso em investigação”.

A operação em curso e as buscas agora realizadas, visam “a recolha de elementos probatórios de diversa natureza, tendentes ao esclarecimento dos factos objeto do inquérito, bem como a recuperação, até ao momento, de 76 veículos, de valor global superior a 2.000.000 de euros”.

“Os veículos eram adquiridos em Portugal com recurso a crédito, também este obtido com documentação suporte falsa e levados para Espanha e outros países da Europa, furtando-se os autores ao pagamento das respetivas rendas”, lê-se no comunicado.

Ainda de acordo com a Polícia Judiciária, os veículos eram depois submetidos a “alterações documentais e colocados nestes países, onde eram novamente inseridos no mercado, legalizados com recurso a documentação falsa, passando a circular com matrícula e documentos aparentemente válidos”.

A operação, em inquérito titulado pelo Ministério Público - DIAP do Porto e em cumprimento de uma Decisão Europeia de Investigação, foi desenvolvida por vários grupos do Corpo Nacional de Polícia, nomeadamente com o Grupo Especial de Resposta ao Crime Organizado, contou com a participação de vários Inspetores da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária.