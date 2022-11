Miranda do Douro investe um milhão de euros para reabilitar e valorizar o Rio Fresno

A Câmara Municipal de Miranda do Douro anunciou, esta quarta-feira, que vai investir um milhão de euros na reabilitação e valorização do Rio Fresno e os seus principais afluentes na área territorial do concelho de Miranda do Douro, num total de 40 quilómetros.

Com esta intervenção, a autarquia mirandesa pretende “dar cumprimento à legislação nacional e comunitária de limpeza e valorização de linhas de água e criar atratividade dos espaços fluviais revitalizando lugares com profundo significado e interesse para as populações locais e visitantes”, explica em comunicado.

É intenção também da autarquia recuperar a galeria ribeirinha e funcionalidade dos sistemas naturais ribeirinhos “ao mesmo tempo que se beneficia o habitat de algumas espécies ribeirinhas”.

“Para além dos objetivos hidráulicos, ecológicos, paisagísticos e culturais, esta reabilitação promete aumentar a resiliência das estruturas atualmente existentes, assim como promover a biodiversidade local e serviços de ecossistemas associados”, assinala.

O projeto orçado em um milhão de euros surge no âmbito de uma candidatura do Programa de REACT e tem financiamento a 100% de Fundos Europeu.

O rio Fresno é um rio de Portugal, afluente do rio Douro pela margem direita. Nasce a oeste de Ifanes e a sua confluência no rio Douro faz-se a sul de Miranda do Douro, a jusante da barragem de Miranda.