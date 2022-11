Homem detido em Lisboa por roubos violentos em cafés, farmácias e hotéis

A PSP anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem com 46 anos por ter sido autor de crimes de roubo com violência, seis dos quais com ameaça de arma branca, em cafés, farmácias e hotéis de Lisboa.

Segundo a PSP, o homem foi detido em 7 de novembro, após emissão de mandado de detenção por autoridade de polícia criminal, “por ter sido autor de vários crimes de roubo”, seis deles agravados por uso de arma branca, a partir do início de outubro nas freguesias de Areeiro, Avenidas Novas, Alvalade e Arroios.

“À medida que se iam registando os ilícitos, o suspeito focava a sua incidência em farmácias, cafés e hotéis, criando um sentimento de insegurança”, salientou a PSP.

O detido foi reconhecido por todas as vítimas no âmbito da investigação e foi-lhe apreendida a faca que utilizava para cometer os ilícitos.

O homem, “já com um amplo historial de crimes violentos e normalmente direcionados para a esfera patrimonial”, ficou em prisão preventiva, após um primeiro interrogatório como arguido detido.