CNPD aplica coima de 170.000 euros e duas repreensões à Câmara de Setúbal

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) aplicou uma coima de 170.000 euros e duas repreensões à Câmara de Setúbal, devido a "violações no tratamento de dados" de refugiados ucranianos, foi anunciado esta quarta-feira.

"É a primeira vez que a CNPD aplica uma coima por a organização (Câmara Municipal de Setúbal), não ter designado um encarregado de proteção de dados (EPD), em conformidade com o n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)", revela a CNPD na página oficial na internet.

A CNP salienta que na coima única de 170 mil euros se inclui a "violação do princípio da integridade e confidencialidade dos dados e a violação da obrigação de designar um EPD". .

A deliberação da CNPD inclui ainda duas repreensões ao município sadino, devido à "violação do dever de facultar informações ao titular aquando da recolha de dados e à violação do princípio da limitação da conservação dos dados".

Esta quarta-feira, a Câmara Municipal de Setúbal foi também alvo de novas buscas da Polícia Judiciária, no âmbito da investigação do DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) da Comarca de Setúbal ao acolhimento de refugiados ucranianos.

Fonte da Polícia Judiciária, confirmou à agência Lusa, que se tratou de uma operação de busca em que "foi recolhida prova documental".

No passado mês de maio, a Polícia Judiciária já tinha efetuado uma operação de busca, à Linha de Apoio a Refugiados da na Câmara de Setúbal e à Associação dos Emigrantes de Leste (Edinstvo), no âmbito da investigação a cargo do DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) da Comarca de Setúbal.