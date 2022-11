Urgências cheias na Estefânia. Diretor culpa linha saúde 24

O Hospital Pediátrico Dona Estefânia, em Lisboa, apela aos doentes que recorram às urgências apenas em caso de extrema necessidade.

As urgências do hospital têm estado com uma grande afluência. Na segunda-feira foram registados mais de 400 atendimentos de crianças, com uma média de cinco a seis horas de espera.

Em declarações à Renascença, o director da área Pediátrica da unidade hospitalar, Cordeiro Ferreira, refere muitos vêm referenciados pelo SNS 24, mas sem justificação.

"Temos de olhar para os algoritmos da Saúde 24 porque verificamos que muitos dos doentes referenciados pela saúde 24 caem, de facto, na cor verde. O verde é uma cor muito bonita, gosto muito, mas não é cor para se vir a um serviço de urgência hospitalar", diz Cordeiro Ferreira.



