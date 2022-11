Urgências cheias na Estefânia. Diretor culpa linha saúde 24 e centros de saúde

O Hospital Pediátrico Dona Estefânia, em Lisboa, apela aos doentes que recorram às urgências apenas em caso de extrema necessidade.

As urgências do hospital têm estado com uma grande afluência. Na segunda-feira foram registados mais de 400 atendimentos de crianças, com uma média de cinco a seis horas de espera.

Em declarações à Renascença, o director da área Pediátrica da unidade hospitalar, Cordeiro Ferreira, refere muitos vêm referenciados pelo SNS 24, mas sem justificação. A Linha SNS 24 "está a referenciar muito para os hospitais, nos últimos tempos temos noção que referencia doentes sem qualquer motivo clínico da parte de quem os recebe para tal" , sublinha.

"Temos de olhar para os algoritmos da Saúde 24 porque verificamos que muitos dos doentes referenciados pela saúde 24 caem, de facto, na cor verde. O verde é uma cor muito bonita, gosto muito, mas não é cor para se vir a um serviço de urgência hospitalar", diz Cordeiro Ferreira.



O mesmo responsável considera também que o funcionamento dos centros de saúde tem de ser revisto, para que possam ser "uma casa onde estes doentes possam ir em primeiro lugar".

"Tenho a certeza que médicos e enfermeiros estão dispostos a ver e a acolher estas crianças, estas famílias, mas se calhar ainda se mantém muitos dos procedimentos administrativos do tempo do Covid, o que restringe o acesso destes doentes. Eu acho que está na altura de se levantar esses procedimentos e começar a treinar os cuidados primários uma casa onde estes doentes possam ir em primeiro lugar e só depois aqueles referenciados vir ao hospital", afirma.

Cordeiro Ferreira argumenta que se verifica, neste momento, "uma interseção de imensos vírus, alguns do outono, outros do inverno e há um grande caldo de cultura. Eles [doentes] vêm com um vírus e daqui a uns dias estão cá com outro".