Metro Sul do Tejo. Trabalhadores iniciam greve de cinco dias

Arranca esta terça-feira, às 17h00, uma greve no Metro Sul do Tejo. Os trabalhadores paralisam até sábado por melhores condições de trabalho e aumentos salariais.

O denominado metro ligeiro de superfície serve os concelhos de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal.

"Poderão ocorrer fortes perturbações na circulação, a partir das 17h00 de dia 15 de novembro, e durante todo o dia de 16, 17 e 18 de novembro", pode ler-se na página da internet da empresa Metro Transportes do Sul.

A greve dos operadores de condução, convocada pelo Sindicato dos Maquinistas (SMAQ), decorrerá entre as 00h00 de terça-feira e as 24h00 de sábado e será feita ao trabalho suplementar, incluindo o trabalho em dia de descanso semanal e a todos os serviços com duração superior a oito horas.

Paralelamente, entre as 00h00 de quarta-feira e as 24h00 de sexta-feira, os trabalhadores farão greve total.

A Metro Transportes do Sul (MTS) diz ter sido, "uma vez mais, confrontada com um novo pré-aviso de greve convocado pelo Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) que, ao contrário de outras estruturas sindicais representadas na empresa, continua irredutível na negociação salarial para 2023".

De acordo com a MTS, no âmbito de conversações regulares com as forças sindicais, conseguiu chegar a entendimento sobre a tabela remuneratória a aplicar em 2023 "refletindo uma atualização salarial bastante acima da inflação esperada para um conjunto de categorias".

No entanto, diz a empresa, o SMAQ "recusou-se a negociar e, desde então, a MTS não recebeu qualquer contacto com o sindicato".