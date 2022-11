Detidos 13 suspeitos de tráfico de droga no Algarve e Grande Lisboa

A PSP anunciou a detenção de 13 suspeitos de tráfico de estupefacientes, 11 homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 21 e os 66 anos de idade.

Foram ainda constituídos como arguidos mais 14 cidadãos, indiciados pela prática de tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida.

A operação, que teve a duração de 20 horas, foi executada segunda-feira pela Divisão Policial de Portimão, com o apoio das diferentes valências da PSP, tendo sido cumpridos “32 mandados de busca nos concelhos de Portimão, Lagos e Olhão e na área Metropolitana de Lisboa, incluindo 25 mandados de busca domiciliária”.

Em comunicado, a PSP dá conta que “as detenções sucederam na sequência de uma investigação desenvolvida ao longo do último ano, pela Esquadra de Investigação Criminal de Portimão em conjunto com a Brigada de Investigação Criminal da PSP de Lagos, sob a direção do Ministério Público de Portimão”.

“Foram carreados diversos elementos de prova, que sustentam que os suspeitos se dedicam à prática desta tipologia criminal de forma reiterada, especialmente na modalidade de venda direta ao consumidor, incluindo a venda em contexto de atividade de diversão noturna e aquando da realização de festivais, na zona do Algarve”, lê-se no documento.

Entre o material apreendido durante as buscas destaca-se a “apreensão de mais de 4kg de produto estupefaciente, nomeadamente 6.775 doses de ecstasy, 5.868 doses de haxixe, 1.809 doses de cocaína, 512 doses de liamba, 425 doses de heroína, diverso material de pesagem, acondicionamento e corte de produto estupefaciente, 4 armas de fogo e 185 munições”.

Segundo a PSP, toram também apreendidos cerca de 28. 600 euros em dinheiro.

Os detidos serão presentes, previsivelmente durante esta terça-feira, à Autoridade Judiciária para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas enquanto aguardam julgamento.