Carlos Costa: "É o próprio primeiro-ministro a confirmar tentativa de intromissão política no Banco de Portugal"

O ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa afirma que "é o próprio primeiro-ministro, António Costa, a confirmar uma tentativa de intromissão política no Banco de Portugal".

Carlos Costa falava na apresentação do livro "O Governador", que relata a sua passagem pelo Banco de Portugal.

O antigo governador reitera o que estava no livro: a 12 de abril de 2016, o primeiro-ministro, António Costa, telefonou-lhe a dizer "que não se podia tratar mal a filha do presidente de um país amigo", numa alegada tentativa para não afastar Isabel dos Santos da administração do Banco EuroBic.