Ativistas ambientais detidas após ocupação da entrada do Ministério da Economia

Um grupo de jovens ativistas pelo clima colaram as mãos ao chão e bloquearam durante alguns minutos a entrada do Ministério da Economia.

A PSP deteve cinco manifestantes pelo crime de desobediência civil e acabou com o protesto.

A ação aconteceu após uma reunião entre representantes dos ativistas ambientais e o ministro da Economia, António Costa Silva.

Os jovens, que na última semana ocuparam várias escolas em defesa do ambiente, exigem a demissão do ministro da Economia.

As representantes dos ativistas saíram da reunião, bloquearam a entrada do Ministério e leram um manifesto. No exterior do edifício estavam dezenas de manifestantes da causa ambiental.

Em declarações aos jornalistas no final do encontro, António Costa Silva disse que "estava preparado para ouvir" as propostas dos ativistas, mas só ouviu pedidos de demissão devido à sua ligação no passado à petrolífera Partex.

O ministro apresentou algumas das medidas que o Governo está a implementar para reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa e argumentou que é um defensor da transição de energias fósseis para energias limpas.

António Costa Silva garante que não vai pedir à Polícia que retire os jovens da entrada do Ministério da Economia e espera que as autoridades "atuem com lisura" e "tratem bem os jovens", e que o protesto possa terminar.