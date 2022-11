Seia vai plantar 22 mil árvores na Mata do Desterro

A Câmara Municipal de Seia, no distrito da Guarda, vai plantar 22 mil árvores na Mata do Desterro, no âmbito do projeto de recuperação florestal de área ardida iniciado em 2020.

A autarquia referiu em comunicado enviado à agência Lusa que, no âmbito de um protocolo celebrado com a Springfield e a Anefa - Associação Nacional de Empresas Florestais, "que resulta na oferta de 22 mil árvores", vai realizar, no dia 27, uma ação de reflorestação em área protegida, na Mata do Desterro.

A ação de reflorestação "vem no seguimento do projeto de recuperação florestal de área ardida, iniciado em 2020, e incidirá numa área de cerca de 20 hectares".

"Neste dia serão efetuadas ações de retancha de plantas autóctones, nas áreas intervencionadas no ano passado (abrangendo perto de oito hectares) em continuidade ao trabalho de controlo de vegetação espontânea, e o plantio de árvores em 12 hectares. No total, serão plantadas 22 mil árvores, entre amieiros, carvalhos, medronheiros, salgueiros e sobreiros", explicou na nota o município de Seia, presidido por Luciano Ribeiro.

A Mata do Desterro é propriedade da EDP e é gerida pela Câmara Municipal de Seia desde 2007, através do regime de comodato, tendo em vista o aproveitamento dos recursos existentes no local para o desenvolvimento de atividades de investigação, educação ambiental, turismo e lazer.

Com uma área de cerca de 136 hectares, a Mata do Desterro, situada em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, é ocupada essencialmente com pinheiros-bravos.

À semelhança de outras iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas neste âmbito, a ação de reflorestação agendada para o dia 27, um domingo, está aberta à participação de todos os que pretendam colaborar, em regime de voluntariado, lembrou a autarquia de Seia.

A organização aconselhou aos participantes o uso de botas, agasalho, impermeável, luvas de trabalho e que se façam acompanhar de um pequeno lanche e de água.

A participação na atividade inclui seguro, sendo o transporte da responsabilidade de cada um.

Os interessados em participar podem inscrever-se na página de internet do município de Seia.