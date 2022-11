Protesto climático. Ministro da Educação apoia estudantes, mas diz que escolas são “alvo errado”

O ministro da Educação assegurou esta segunda-feira que não vão ser, nem o seu ministério, nem os diretores das escolas, que vão pedir “intervenção de outras autoridades” para suster os jovens que protestam nas escolas, de Lisboa, em defesa do ambiente.

“Não contem com o Ministério da Educação, nem com os diretores das escolas para pedir intervenção de outras autoridades, que não seja a própria autoridade que os diretores têm, e a autoridade do diálogo e da capacidade de escutar estes jovens”, esclareceu, João Costa.

À margem do anúncio do Prémio José Saramago, promovido pela Fundação Círculo de Leitores, o ministro voltou a reafirmar que os estudantes estão a lutar por uma causa justa, embora tenham atirado “ao alvo errado”.

“Estes jovens lutam por uma causa justa, pelo planeta. Eu diria que as escolas são o alvo errado, porque as escolas são, exatamente, um lugar onde se promove consciência ambiental, consciência para a sustentabilidade do planeta”, argumentou.

Para João Costa, estes momentos de protesto, “são momentos de visibilidade, mas que não devem ficar por aqui, pois o que nos interessa mais, é envolver os jovens nos processos de decisão”