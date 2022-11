Protesto climático. Governo recebe ativistas ambientais na terça-feira

Os jovens pedem medidas efetivas para combater as alterações climáticas e chegaram a pedir a demissão do ministro da Economia, que anteriormente foi presidente da petrolífera Partex.

A reunião entre o Governo e os jovens ativistas acontece em pleno protesto ambiental, que levou à ocupação de vários estabelecimentos de ensino, e numa altura em que decorre a Cimeira do Clima COP27, no Egito.

“O senhor ministro da Economia tem dado um grande apoio ao setor ferroviário, naquilo que depende de si, o que mostra muito bem também a sua vontade de aproveitar a transição climática para desenvolver a nossa economia, fazermos coisas mais sustentáveis”, disse aos jornalistas o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, à margem da 9.ª Conferência Internacional Transport Research Arena (TRA 2022), em Lisboa, que arrancou hoje e termina na quinta-feira.

A posição de Pedro Nuno Santos surge no seguimento da ocupação de seis escolas e universidades de Lisboa, desde a semana passada, pelo movimento Greve Climática Estudantil Lisboa, num protesto que visa exigir o fim aos combustíveis fósseis até 2030 e a demissão do ministro da Economia e do Mar e que motivou a invasão da sede da Ordem dos Contabilistas Certificados, no sábado, onde Costa Silva se encontrava numa reunião.

Questionado se considerava o pedido de demissão de Costa Silva injusto, Pedro Nuno Santos respondeu: “Relativamente ao senhor ministro da Economia julgo que sim, agora a luta dos jovens é absolutamente justa”.

“Do ponto de vista do setor que tutelo, que é o transporte ferroviário , que pode dar um grande contributo à transição climática, o senhor ministro da Economia e o ministério da Economia estão a dar um grande contributo”, vincou o governante.