Professora condenada por puxar orelhas a dois alunos

Paulo

14 nov, 2022 Lisboa 18:31

Pelos vistos tenho uma enormíssima indeminização a receber mais os juros de mora, levei reguadas, puxões de orelhas e canadas na cabeça ao longo de anos, mas os professores são os unicos culpados? não, a culpa aqui é do Estado, que em muitas Escolas espalhadas por esse país não havia ninguem que olhasse pelas crianças e naquela altura se as crianças se queixassem aos pais ainda eram punidos por cima, portanto havia uma impunidade nas Escolas sobre tudo em zonas rurais onde os pais de uma forma geral eram pobres e sem escolaridade, felizmente as coisas mudam, mas tambem não podem mudar nos extremos, se um professor tambem não puder dar um correctivo com justificação para tal, então qualquer dia senão mesmo neste momento, os professores serão mesmo vitimas de violência por parte dos alunos o que é inconcebível, neste caso em concreto quem deveria ser condenados seriam os pais pois a educação deve ser dada em casa, as Escolas servem para ensinar e não ser necessário haver corretivos por falta de educação dos alunos na Escolas, deve haver um equilibrio de todas as partes...