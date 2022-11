Morreu jovem atacado em Felgueiras. Agressor continua em fuga

O jovem agredido com uma arma branca, na noite de domingo, em Vila Cova de Lixa, Felgueiras, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Guimarães. A notícia é confirmada à Renascença por fonte hospitalar.

Segundo fonte do Comando Geral da GNR à Lusa, a agressão ocorreu entre as 21h30 e as 22h00, de domingo, e envolveu dois homens na via pública junto a um estabelecimento comercial.

Na sequência deste “desentendimento”, o “ofendido ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital de Guimarães” onde acabou por falecer.

O agressor ainda “não foi detido e está a monte”, segundo a mesma fonte.

O caso está agora entregue à Polícia Judiciária.