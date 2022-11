Liceu Camões. Ativistas aceitam regresso à normalidade na terça-feira

Os estudantes que fecharam a cadeado o Liceu Camões, em Lisboa, em protesto contra as alterações climáticas, aceitaram que a escola retome o normal funcionamento na terça-feira, anunciou o diretor, informação entretanto confirmada pelo movimento.

Em declarações aos jornalistas junto àquela Escola Secundária, o diretor do Liceu Camões, João Jaime Pires, adiantou que houve uma reunião hoje de manhã em que ficou decidido que a escola voltará a funcionar normalmente a partir de amanhã e que fica desta forma aberto o compromisso, por parte da direção, para que o tema das alterações climáticas e do combate aos combustíveis fósseis seja debatido em ambiente escolar.

Inês Esteves, uma das porta-vozes da Greve Climática Estudantil, por detrás do protesto integrado no movimento internacional "End Fossil: Occupy!", confirmou que os alunos aceitaram suspender a ocupação da escola a partir de terça-feira e que irão permanecer no liceu até à meia-noite de hoje.

A ativista confirmou que o movimento já foi contactado pelo Ministério da Economia e do Mar e afirmou que os estudantes estão disponíveis para se reunir com o ministro António Costa Silva.

Fonte do ministério tinha dito antes à Lusa que o gabinete do ministro entraria, esta segunda-feira, em contacto com os ativistas climáticos para marcarem uma reunião, após um convite público feito pelos manifestantes.