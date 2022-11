Continuidade de protestos pelo Clima dependente de reunião com Costa Silva, dizem ambientalistas

O grupo de ambientalistas que tem realizado protestos no Liceu Camões, em Lisboa, admitem que a continuidade dos protestos em defesa do Clima estão dependentes de como correr a reunião com o ministro da Economia, António Costa Silva.

O governante vai reunir com representantes do movimento esta terça-feira, depois de ter sido uma das figuras em foco durante os protestos.

É devido a este encontro que o grupo de jovens aceitou suspender o protesto a partir da meia noite. A escola vai voltar a funcionar normalmente já esta terça-feira.

No entanto, à Renascença, Leonor, que integra o protesto, não deixa de fora a possibilidade da retoma da ocupação.

"Tem muito a ver com o resultado dessa reunião. Somos um movimento estudantil que ocupa até vencer. Até as nossas reivindicações serem ouvidas e atendidas, nós não nos vamos retirar, vamos continuar na luta", garante.

Os estudantes pedem o fim do uso de combustíveis fósseis, o mais rapidamente possível, até "porque temos um país extremamente propício a enerigas renováveis", recorda Leonor, à frente do Tribunal de Lisboa, onde quatro dos seus colegas foram detidos.