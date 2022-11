Ministro da Economia recusa convite de ativistas para visitar ocupação, mas quer reunião

"Queremos convidar o ministro Costa Silva a vir à nossa ocupação no [Liceu] Camões [em Lisboa] amanhã [segunda-feira] e ouvir uma palestra sobre a crise climática dada por nós", disse Clara Pestana, ativista do movimento "Fim ao fóssil: Ocupa!" e uma das porta-vozes do movimento no liceu, em declarações à Lusa.

António Costa Silva recusa convite dos ativistas do clima e vai propor um encontro no Ministério da Economia.

Em declarações à Lusa, o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, disse estar solidário com movimentos climáticos, com os quais afirma partilhar as preocupações.



No entanto, em reação ao pedido da sua demissão pelos ativistas, o governante argumentou: "Em todo o meu percurso ao longo de 20 anos não só fui um defensor das energias renováveis, como agora no Governo estamos a potenciar a aplicação dessas energias e a desenvolver tudo para que a transição energética funcione."

"É um facto que tive uma carreira nas indústrias do petróleo e particularmente na empresa Partex, mas nunca defendi nos últimos 20 anos o maior uso do petróleo. Pelo contrário, mesmo dentro da Partex, o que defendi foi a diversificação da companhia com a aposta crescente nas energias renováveis e a Partex, com a sua acionista na altura -- a Fundação Calouste Gulbenkian --, foram um dos principais investidores no "cluster" de energias renováveis que se desenvolveu em Portugal", justificou.