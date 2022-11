Violência doméstica. Homem detido por posse ilegal de arma em Penalva do Castelo

Um homem de 60 anos foi detido por posse ilegal de arma, no âmbito de um processo de violência doméstica, anunciou hoje o Comando Territorial de Viseu da GNR.

"No decurso de uma investigação por violência doméstica, os militaresapuraram que o agressor exercia violência física e psicológica sobre a vítima, sua companheira de 54 anos", refere a força policial em comunicado de imprensa.

Segundo o documento, "após diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendida uma arma de caça e detido o suspeito, um homem de 60 anos".

A detenção feita pelos elementos do Posto territorial de Penalva do Castelo ocorreu esta sexta-feira, neste concelho do distrito de Viseu, refere-se no comunicado de imprensa da GNR.

O detido "foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Mangualde", concelho vizinho, também do distrito de Viseu.