Sindicato envia a Pizarro relatório sobre serviços de emergência médica no Algarve

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) vai enviar ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro, na segunda-feira, um relatório acerca das alegadas falhas nos serviços de emergência médica no Algarve, segundo foi comunicado este sábado.

De acordo com um comunicado do STEPH, na segunda-feira será enviado ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro, um relatório "comprovando não só o momento em que todas as ambulâncias de emergência médica do Algarve ficaram inoperacionais em simultâneo, bem como as várias ocorrências respondidas com atraso superior a uma hora" nos últimos dias.

O STEPH afirma que "continua a receber diariamente denúncias de atrasos no envio de ambulâncias para as demais ocorrências".

Além de reiterar que esta semana "todas as ambulâncias de emergência médica do Algarve estiveram simultaneamente paradas várias horas por falta técnicos de emergência pré-hospitalar", algo já negado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o STEPH refere que "várias ocorrências foram respondidas com mais de uma hora de atraso".

"O helicóptero de emergência médica situado em Loulé, que custa milhões de euros ao erário publico, registou inoperacionalidade entre as 8h00 e as 17h00 de sexta-feira", refere também o sindicato.