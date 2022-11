Protesto climático. Ativistas começaram a sair da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

A responsável disse que os alunos já foram ameaçados de expulsão, mesmo do jardim.

Na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, os estudantes estiveram dentro das instalações, num espaço cedido pela própria faculdade e onde organizaram mesmo uma “cantina vegan”, mas foram desalojados e estão agora no exterior, no jardim, onde tencionam passar o fim de semana também.

Outros tantos, disse, estão no Liceu Camões, onde vão ficar também durante todo o fim de semana.

No início da noite, Alice Gato, porta-voz do movimento, organizado nomeadamente pela Greve Climática Estudantil, e integrado no movimento internacional “End Fossil Occupy!”, disse que na escola António Arroio, onde nos últimos dois dias não houve aulas devido à “ocupação”, estão e vão permanecer cerca de 50 alunos.

Segundo uma jovem do grupo, as quatro pessoas serão “retiradas à força” para serem interrogadas em tribunal na segunda-feira, mas, ressalvando, sem muitas certezas.

No total, saíram nove membros do movimento estudantil "Fim ao Fóssil: Ocupa!", tendo ficado quatro para identificação e eventual detenção policial.

Sempre dizendo que as ocupações são para continuar, Alice Gato acrescentou que na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas os alunos, que hoje fizeram ações de sensibilização dirigidas aos restantes alunos, também vão permanecer todo o fim de semana.

O protesto terminou no Instituto Superior Técnico, porque os alunos foram forçados a sair, com alguns deles a integrarem ações noutros estabelecimentos de ensino.

Na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, os alunos continuam o protesto, mas, segundo Alice Gato, temem ser “despejados” ainda esta noite, até pela presença da polícia no local desde a tarde de hoje, o que até agora não acontecia.

A agência Lusa constatou no local a presença policial. Os alunos em protesto reuniram-se esta noite com a direção da faculdade, mas segundo Alice Gato da reunião não resultou qualquer entendimento.

Os estudantes reivindicam principalmente o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e a demissão do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, por, dizem, não ter preconceitos em relação a projetos de exploração de gás e de ser, até recentemente, presidente do Conselho de Administração de uma petrolífera.

As ocupações que começaram na segunda-feira e que não têm data para terminar coincidem com a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), que decorre desde domingo em Sharm el-Sheikh, no Egito, até ao próximo dia 18.