Vila Real. Incêndio em habitação mata idosa

Uma mulher de 91 anos morreu na sequência de um incêndio numa habitação na aldeia de São Cibrão, concelho de Vila Real.

O comandante dos bombeiros da Cruz Verde, Vitorino Cardoso, disse à agência Lusa que os voluntários foram acionados pelas 7h00 para um incêndio urbano e que, quando chegaram ao local, a casa estava tomada pelas chamas.

Após o combate ao fogo, os bombeiros encontraram uma "vítima carbonizada".

O comandante disse também que uma outra mulher sofreu ferimentos ligeiros, tendo sido estabilizada no local e transportada para o hospital de Vila Real.

No local, os vizinhos relataram à Lusa que a idosa que morreu tinha 91 anos e se encontrava na varanda da habitação e que a outra mulher, com 50 anos, sofreu queimaduras nos braços quando estava a subir as escadas para a tentar ajudar.

Vitorino Cardoso disse ainda que o incêndio se "encontra dominado".

Para o local, segundo o "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), foram mobilizados 23 operacionais e oito viaturas, entre bombeiros da Cruz Verde e GNR.