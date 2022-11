NeoGreen Portugal investe 1.000 milhões em fábrica de hidrogénio verde em Sines

A 'joint venture' NeoGreen Portugal vai investir mais de mil milhões de euros na instalação de uma fábrica para a produção de hidrogénio ‘verde’ e combustíveis derivados, no concelho de Sines.

De acordo com a aicep Global Parques, o investimento, superior a 1.000 milhões de euros, resulta de uma colaboração empresarial entre a NeoGreen Hydrogen Corp (Canadá) e a portuguesa Frequent Summer S. A., para a instalação de um complexo “eletrolisador de mais de 500MW [megawatts]”.

A unidade de produção de hidrogénio 'verde' e combustíveis derivados ficará instalada num terreno de 10,5 hectares da Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS) e o contrato de reserva de direito de superfície é assinado, na segunda-feira, em Lisboa, na presença do secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz.

Para o governante, citado no comunicado, o projeto vai “corporizar a Estratégia Nacional para o Hidrogénio na constituição de um 'Sines Hydrogen Valley', concretizando a aposta do Governo em desenvolver a economia portuguesa com base numa dupla transição energética e digital”.

“Sines está neste momento a consolidar, instalar ou atrair investimentos em Logística, Indústria & Energia e Telecomunicações das mais diversas geografias: Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Suíça, Holanda, Dinamarca, Polónia, Suécia, Reino Unido, Irlanda, Tailândia, Singapura, Malásia, China, Austrália, Brasil, EUA, e claro, Canadá”, sublinhou.