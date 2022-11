Ministro anuncia plano de contingência Outono-Inverno, mas sem novas restrições

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, adiantou esta sexta-feira que vai existir um plano de contingência para o Outono-Inverno, mas revelou que, para já, não está prevista nenhuma medida restritiva de combate à Covid-19.

As informações foram avançadas por Manuel Pizarro no final da reunião de especialistas e políticos no Infarmed, para um ponto da situação sobre a Covid-19 em Portugal.

"Não está prevista nesta fase a necessidade de medidas de saúde pública de natureza obrigatória", disse o ministro aos jornalistas, repetindo algumas recomendações já avançadas pela Direção Geral da Saúde (DGS) para controlar a propagação do SARS-CoV-2 e de outros vírus.

"Eu diria que há algo sobre literacia em saúde que todos nós deveríamos ter aprendido com a pandemia: nós de facto temos de lavar mais vezes as mãos, isso ajuda a evitar as infeções e quando temos uma doença, uma infeção respiratória por mais vulgar que ela seja, uma constipação, uma gripe ou qualquer outra infeção, temos obrigação de contribuir para proteger os outros. Ficar em casa se estivermos significativamente doentes ou usar máscara se tivermos de contactar com outras pessoas."

Os detalhes do plano de contingência vão ser anunciados nos próximos dias. Por agora, o ministro da Saúde apela à vigilância e sobretudo à vacinação contra a gripe e contra a Covid-19.

"Hoje é o dia de transmitir esta mensagem de vigilância, de tranquilidade e de apelo à vacinação. Há satisfação com os resultados conseguidos até hoje com a vacinação, mas apelo a que aqueles que não foram fazer a sua dose de reforço se dirijam aos centros de vacinação, aos serviços de saúde, para que se informem e para não deixarem de ser vacinados."

Questionado sobre um eventual reforço da linha SNS 24, para que as pessoas infetadas consigam mais facilmente obter baixas para cumprirem isolamento, o ministro da Saúde respondeu que a Covid-19 deve ser encarada como qualquer outra doença vírica respiratória.

"A Covid-19 tem, desse ponto de vista, de ser encarada por cada cidadão como qualquer infeção respiratória, como é encarada a gripe, como é encarada uma infeção por qualquer outro vírus e é nesse contexto que as pessoas se devem comportar, não tratando a Covid-19 como uma entidade assim tão separada das outras infeções respiratórias."