🔴 Em direto. Dinâmica da pandemia pode ainda não estar controlada, admite DGS

A dinâmica da pandemia Covid-19 "pode ainda não estar controlada". O aviso foi deixado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), durante a reunião a decorrer no Infarmed com especialistas e responsáveis políticos para um ponto da situação sobre o SARS-CoV-2 em Portugal.

"A dinâmica da Covid-19 pode ainda não encontrar-se estabilizada", indicou António Pinto Leite, da DGS, referindo que "o vírus da SARS-CoV-2 pode ainda sofrer mutações e, portanto, pode constituir novas variantes de preocupação".

O especialista destacou também que "a Covid-19 ainda constitui uma emergência de saúde pública internacional", o que "reforça a necessidade de uma abordagem integrada da Covid-19 com outras infeções respiratórias víricas, nomeadamente a gripe e o vírus sincicial respiratório".

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, foi o responsável por abrir os trabalhos esta manhã, destacando que “é com o objetivo de manter uma decisão adequada que realizamos esta sessão aqui no Infarmed”, declarou.



Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública do Porto, fala sobre as lições aprendidas com a pandemia

“A pandemia atual é aquilo que os economistas chamam de incerteza radical”.



Sónia Barros, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, fala sobre a perspetiva do cidadão sobre a pandemia

Sónia Barros enfatizou necessidade de conhecer os impactos sociais da pandemia. As áreas mais afetadas são as relações interpessoais (familiares e amigos), a saúde mental, a situação profissional e a saúde física.

De acordo com os estudos até agora realizados, as mulheres referem mais o impacto negativo nas relações interpessoais do que os homens.

"Os jovens são mais afetados na área da saúde mental, educação e situação económica. As pessoas com mais de 65 anos nas relações interpessoais. A população em idade ativa na situação profissional. São as pessoas com menores rendimentos que referem mais impacto na saúde física", referiu.

Aspetos como perdas de rendimento, desemprego, sobrecarga de trabalho e alterações no estilo de vida tiveram impactos negativos acumulados.

Uma das principais constatações foi de que, de facto, "fatores sociais têm impactos diretos e indiretos sobre a saúde física e mental".

Também foram reportadas situações positivas, nomeadamente com a generalização do teletrabalho: "Mais qualidade de vida e bem-estar, alterações positivas no estilo de vida."

Quanto à perceção do risco da doença, uma em três pessoas perceciona risco baixo ou nulo e 60% está nada ou pouco preocupado com a Covid-19.

