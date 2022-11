Dois feridos em acidente com planador em Montemor-o-Novo

Um acidente com um planador provocou hoje dois feridos, o instrutor e um aluno, no Aeródromo da Amendoeira, no concelho de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, revelaram a Proteção Civil e o presidente da câmara.

O alerta para o acidente aéreo foi dado aos bombeiros às 12h45, localizando-se o Aeródromo Municipal da Amendoeira na zona de Foros de Vale de Figueira, naquele concelho alentejano, disse o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

O que aconteceu foi "o despiste de uma aeronave na pista do aeródromo e há duas pessoas feridas, que estão a ser avaliadas", limitou-se a afirmar à agência Lusa fonte do CDOS, por volta das 13h30.

Contactado pela Lusa, Olímpio Galvão, presidente da Câmara de Montemor-o-Novo, entidade proprietária do aeródromo, revelou que os dois feridos são "um instrutor e um aluno", que estão "conscientes e estabilizados".

A aeronave acidentada "é um planador", uma aeronave sem motor, e o sinistro terá acontecido quando se "partiu o cabo que o unia ao [avião] rebocador, pouco depois da descolagem", o que provocou a queda, argumentou o autarca.

"O planador efetuou uma manobra de aterragem de emergência e caiu num terreno à frente do aeródromo", disse o presidente do município.

Segundo o CDOS, as duas vítimas, às 13h43, ainda estavam a ser avaliadas por técnicos do Instituto Nacional de Emergência Médica, uma vez que foram mobilizados para o local um helicóptero daquele organismo e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Évora.