Covid-19. Mesmo com chegada do tempo frio, não se antecipa "aumento preocupante" de casos

No dia em que os especialistas voltam a reunir-se para um ponto da situação da Covid-19 em Portugal, numa reunião marcada para esta sexta-feira de manhã no Infarmed, o matemático Óscar Felgueiras, da Universidade do Porto, diz que é improvável que venhamos a assistir a um aumento exponencial do número de infeções por SARS-CoV-2.

Dada a baixa incidência da doença, com o número de infetados estável e num nível bastante baixo, as expectativas com a reunião desta manhã não se prendem com eventuais medidas restritivas.

Mesmo admitindo que o número de casos possa subir com a chegada do tempo frio, o especialista responsável pela matriz de risco que, durante largos meses, serviu de análise à evolução da pandemia não acredita que venha a ocorrer um aumento preocupante de infeções por Covid-19.

“Ao dia de hoje, de facto, tudo indica que estamos a ter uma certa estabilidade no número de casos e isso acaba por ser confirmado pelos números dos internamentos e de óbitos, os quais também têm apresentado alguma estabilidade", indica à Renascença.

"É natural que nas próximas semanas possa haver algum aumento, em todo o caso, ao dia de hoje, não há indícios de que esse aumento atinja um patamar de grande preocupação.”

Mesmo que o número de testes que servem de base a esta projeção não permitam mostrar a verdadeira realidade do país, Óscar Felgueiras diz que são suficientes para verificar a tendência e tirar conclusões sobre a evolução dos casos. E sendo assim, o matemático considera que não há qualquer risco de uma explosão de casos na comunidade.