Covid-19. Mais internados e menos mortes na última semana

Entre 1 e 7 de outubro, morreram 44 pessoas com Covid-19, menos 12 do que na semana anterior.

Analisando apenas as UCI, continuam internados 34 pacientes mais graves, não havendo qualquer variação entre as duas semanas.

O número de pessoas internadas nos hospitais era de 571, mais 46, no conjunto de enfermarias e unidades de cuidados intensivos (UCI).

Naquele período foram confirmados 5.291 novos casos de Covid-19, menos 602 do que na semana anterior.

Da esquerda à direita, confira com a Renascença a (...)

Covid-19/reunião no infarmed

O índice de transmissibilidade (Rt) está nos 0,97 e a incidência é de 51 casos por 100 mil habitantes.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo registou 2.170 casos, menos 125 do que no período anterior, e 16 óbitos, menos quatro.

A região Centro contabilizou 776 casos (menos 38) e 7 mortes (sem variação em relação à semana anterior) e o Norte totalizou 1.233 casos de infeção (menos 205) e 9 mortes (menos quatro).

No Alentejo foram registados 244 casos positivos (menos 48) e uma vítima mortal (menos 5)..

No Algarve verificaram-se 223 infeções pelo SARS-CoV-2 (mais 3) e três mortes (mais duas).

Quanto às regiões autónomas, os Açores tiveram 189 novos contágios nos últimos sete dias (menos 60) e nenhuma morte, enquanto a Madeira registou 456 casos nesse período (menos 129) e nenhuma morte (menos duas).