Saúde. Queixas contra o setor aumentam 65% em relação ao período pré-pandemia

As queixas referentes ao setor da saúde aumentaram 65% desde o início do anos, em comparação com igual período em 2019. De acordo com o Portal da Queixa, já foram registadas quase cinco mil denúncias em 2022.

Segundo dados da mesma fonte, até 9 de novembro, verificam-se 4.927 queixas no setor, quando há três anos, ainda em período pré-pandemia, o número se fixava em 2.983 reclamações.

A análise do Portal da Queixa revela que os principais motivos de insatisfação passam pela falta de qualidade do atendimento, que constitui 34% das denúncias efetuadas, problemas com consultas, como atrasos e cancelamentos (19%), questões relacionadas com pagamentos, taxas e reembolsos (13%) e falta de medicamentos (6%).

Quanto às entidades visadas, hospitais e maternidades são o maior alvo das críticas, ao reunirem 939 queixas - ou seja, cerca de um quinto do total das reclamações este ano. Estes valores representam um aumento de 29% em relação a 2021.

É, no entanto, no capítulo dos laboratórios e análises que se verifica a maior subida: em 2022, registaram-se mais 89% de queixas em comparação com o ano passado.



Já entre os diferentes sistemas, mais de metade das reclamações (62%) dirigiram-se a hospitais e unidades de saúde privados. Ao todo, registam 3.065 denúncias, enquanto o setor público reúne 1.862 queixas.