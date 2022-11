​Escola António Arroio em Lisboa sem aulas devido a protesto climático

A Escola Artística António Arroio, em Lisboa, está sem aulas esta quinta-feira devido à realização de um protesto contra as alterações climáticas.



O movimento “Fim ao Fóssil: Ocupa!” tem estado desde segunda-feira em ações de protesto nalguns estabelecimentos de ensino. Esta quinta-feira, os manifestantes intensificaram o protesto, tendo dificultado o acesso ao interior da escola e impediram a realização de aulas.

Em declarações aos jornalistas no local, o diretor da escola, Rui Madeira, esclareceu que "a escola está aberta", mas "sem atividades letivas" e assegura que está “a acompanhar o que os alunos pretendem", referindo que é preciso "ter uma preocupação global daquilo que é o motivo da sua luta"

Ainda assim, reconheceu que "os meios da luta e algumas coisas que possam acontecer menos adequadas, naquilo que é a vivência e convivência entre seres que têm opiniões e posições diferentes da vida que têm de ser respeitadas".

Questionado sobre se ia chamar a polícia, Rui Madeira identificou-se como sendo "uma autoridade", acrescentando que "as autoridades policiais não vão ser necessárias".

Segundo informações deste movimento, o protesto decorre, nesta altura, em seis escolas e universidades, com mais de 200 estudantes envolvidos.

Ainda de acordo com a mesma fonte, no Instituto Superior Técnico, os alunos estão concentrados no pavilhão de Engenharia Civil e terão recebido ordem de desmobilização até às 22h00 desta quinta-feira.

Contactada pela Renascença, a PSP adianta que não foram chamados ao local e que a situação está a ser gerida pela direção da escola.

Os manifestantes exigem o fim do fóssil até 2030 e pedem a demissão do ministro da Economia, António Costa e Silva.



As iniciativas de protesto acontecem na mesma altura da realização da Cimeira do Clima, COP 27, no Egito.