​Escola António Arroio em Lisboa condicionada por protesto climático

O funcionamento da Escola Artística António Arroio, em Lisboa, esteve, pelo menos, ao início da manhã, condicionado devido à realização de um protesto contra as alterações climáticas.



O movimento “Fim ao Fóssil: Ocupa!” tem estado desde segunda-feira em ações de protesto nalguns estabelecimentos de ensino. Segundo informações deste movimento, cerca de 50 pessoas estão a bloquear a entrada.

A mesma fonte adianta que o protesto decorre, nesta altura, em seis escolas e universidades, com mais de 200 estudantes envolvidos.

Os manifestantes exigem o fim do fóssil até 2030 e pedem a demissão do ministro da Economia, António Costa e Silva.

As iniciativas de protesto acontecem na mesma altura da realização da Cimeira do Clima, COP 27, no Egito.