​Escola António Arroio em Lisboa condicionada por protesto climático

O funcionamento da Escola Artística António Arroio, em Lisboa, esteve, pelo menos, ao início da manhã, condicionado devido à realização de um protesto contra as alterações climáticas.



O movimento “Fim ao Fóssil: Ocupa!” tem estado desde segunda-feira em ações de protesto nalguns estabelecimentos de ensino. Segundo informações deste movimento, cerca de 50 pessoas estão a bloquear a entrada.

A mesma fonte adianta que o protesto decorre, nesta altura, em seis escolas e universidades, com mais de 200 estudantes envolvidos.

Segundo este movimento, no Instituto Superior Técnico, os alunos estão concentrados no pavilhão de Engenharia Civil e terão recebido ordem de desmobilização até às 22h00 desta quinta-feira.

Contactada pela Renascença, a PSP adianta que não foram chamados ao local e que a situação está a ser gerida pela direção da escola. A Renascença também já contactou a direção da escola, mas até ao momento ainda não foi possível obter esclarecimentos sobre o que se passa no estabelecimento de ensino.

Os manifestantes exigem o fim do fóssil até 2030 e pedem a demissão do ministro da Economia, António Costa e Silva.

As iniciativas de protesto acontecem na mesma altura da realização da Cimeira do Clima, COP 27, no Egito.